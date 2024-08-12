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Мошенники запугали россиянку и выманили у нее миллион рублей

В Челябинской области мошенники выманили у запуганной женщины миллион рублей

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Shutterstock

В Челябинской области мошенники запугали 41-летнюю женщину и выманили у нее более миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, сотрудница образовательного учреждения из Чебаркульского района сообщила злоумышленникам код из СМС, желая продлить договор на услуги мобильной связи. После этого преступники сообщили ей, что кто-то якобы пытается взять кредит на ее имя. Под этим предлогом они убедили россиянку «самой исчерпать кредитный потенциал».

Следуя инструкциям мошенников, женщина включила демонстрацию экрана и взяла два кредита на общую сумму в 950 тысяч рублей. К этим средствам она добавила еще 100 тысяч рублей из собственных сбережений и отдала все деньги злоумышленникам.

Позже она в поисках очередной суммы для преступников попыталась взять в долг у родственницы, однако та привела ее в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Бурятии третьеклассница помогла мошенникам обокрасть родителей.

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