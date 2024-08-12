В Курской области продлили изменения схем движения поездов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) продлила срок действия измененной схемы движения поездов, следующих по железной дороге в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Из заявления следует, что соответствующее решение было принято для обеспечения безопасности жителей страны.

В частности, с 13 по 18 августа по измененному маршруту будет следовать поезд №360/359 Адлер — Калининград. Маршрут поезда №360/359 Калининград — Адлер, в свою очередь, будет изменено с 13 по 19 августа.

Также изменения коснулись поездов №141/142 Курск — Москва и №141/142 Москва — Курск. Они продолжат действовать до 20 и 19 августа соответственно.

«Пассажиры, ожидающие эти поезда, будут проинформированы об изменениях через смс-сообщения», — говорится в публикации.

В пресс-службе ФПК добавили, что пассажирам предоставят возможность сдать билеты на поезда с измененным маршрутом. Дополнительные сборы и плата за отказ от поездки не предусмотрены, уточнили в компании.

Схему движения поездов, следующих по территории Курской области, изменили в связи с атакой украинских войск на регион. Утром 6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь Курской области. 8 августа министерство обороны РФ сообщило о боях в Суджанском и Кореневском районах.

Сейчас в Курской, Белгородской и Брянском областях действует режим контртеррористической операции. При этом 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничные регионы.