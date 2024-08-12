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В Ивано-Франковской области Украины задержали поджигателей автомобилей ВСУ

«Страна.ua»: двое юношей 15 и 18 лет подозреваются в поджоге автомобилей ВСУ

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Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

На Украине задержаны двое молодых людей, которых обвиняют в поджоге автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Со ссылкой на данные Службы безопасности Украины издание отмечает, что к совершению преступлений причастны двое жителей Калушского района Ивано-Франковской области в возрасте 15 и 18 лет. Они пытались (по-видимому, безуспешно) поджечь два автомобиля ВСУ сразу. Им же приписывают поджог трех военных автомобилей в Калуше и Долине в июле.

Случаи поджогов военных автомобилей на Украине нередки. Так, 11 августа автомобили военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сожгли в Днепре и Одессе. 9 августа Нацполиция Украины отчиталась о задержании семерых подозреваемых в поджогах автомобилей и релейных шкафов на железной дороге. 8 августа в поджоге военных автомобилей заподозрили 16-летнего жителя Киева.

Ранее в Киеве приговорили к заключению мужчину, который сжег 10 машин ВСУ.

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