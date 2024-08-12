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Тело убитой ВСУ беременной жительницы Суджи до сих пор не удается вывезти

Муж убитой ВСУ жительницы Суджи сообщил, что не может вывезти ее тело из-за боев

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Тело беременной женщины, которую застрелил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), до сих пор не удается вывезти из города Суджи Курской области из-за активных боев. Об этом заявил ее муж Артем Кузнецов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам мужчины, тело его жены по-прежнему находится в морге районной больницы в Судже, где нет электричества.

Кузнецов также отметил, что ему помогают семьи, военные и волонтеры.

«Там сложная ситуация, никаких сроков нет, нужно ждать. Все пытаются помочь, но пока безуспешно», — сказал мужчина.

7 августа сообщалось, что военнослужащие украинской армии расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.

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