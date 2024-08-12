Тело убитой ВСУ беременной жительницы Суджи до сих пор не удается вывезти

Тело беременной женщины, которую застрелил военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), до сих пор не удается вывезти из города Суджи Курской области из-за активных боев. Об этом заявил ее муж Артем Кузнецов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам мужчины, тело его жены по-прежнему находится в морге районной больницы в Судже, где нет электричества.

Кузнецов также отметил, что ему помогают семьи, военные и волонтеры.

«Там сложная ситуация, никаких сроков нет, нужно ждать. Все пытаются помочь, но пока безуспешно», — сказал мужчина.

7 августа сообщалось, что военнослужащие украинской армии расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи.

6 августа бойцы ВСУ попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченную в плен семью.