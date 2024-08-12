Германия начнет чтить память офицеров-нацистов

Минобороны Германии включило в список воинской традиции страны офицеров вермахта, часть из которых состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). Об этом сообщил представитель ведомства Арне Коллац на брифинге кабмина, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что несколько немецких изданий опубликовали выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера. По словам военного, министерство обороны ФРГ планирует расширить составленный в 2018 году «указ о традициях». Этот документ регламентирует «культуру памяти» в немецких войсках.

Как стало известно агентству, список решили дополнить после требований министра обороны Бориса Писториуса. Глава бундесвера заявил о «боевой готовности» ведомства из-за конфликта на Украине.

Однако некоторые журналисты посчитали сомнительным факт того, что в указанный перечень попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, который состоял в СС и НСДАП, а также подводник Эрих Топп, и 22 других «порождающих традиции персон», служивших в вермахте.

До этого сопредседатель партии СДПГ Ларс Клингбайль обвинил партию «Альтернатива для Германии» в поддержке нацизма, спровоцировав конфликт с сопредседателем «АдГ» Алис Вайдель.

Ранее в Германии запретили все версии нацистского приветствия.