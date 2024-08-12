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В Южной Корее ищут клопов в багаже всех возвращающихся с парижской Олимпиады

Reuters: в Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа

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Yonhap/Reuters

Власти Южной Кореи задействовали собаку-ищейку для поиска клопов в багаже возвращающихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов и болельщиков. Об этом сообщает Reuters.

В Инчхоне — главном международном аэропорту страны — вещи возвращающихся из Парижа людей проверяет бигль по кличке Сесо, единственная на данный момент собака, обученная распознавать запах клопов.

Компания по борьбе с вредителями проводится совместными усилиями министерств безопасности и транспорта Южной Кореи, местного Агентства по контролю и профилактике заболеваний, авиакомпаний и аэропорта Инчхон.

В пресс-релизе правительства, которое цитирует Reuters, отмечается вероятность того, что клопы проникнут в страну по окончании Олимпиады. Поэтому власти Южной Кореи «принимают превентивные меры, чтобы перекрыть [для вредных насекомых] въезд через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну».

Нашествие клопов на многие города Франции случилось в конце прошлого года. По данным Google, запрос о клопах стал самым популярным среди жителей Франции по итогам 2023 года.

Французские власти обвиняли в случившемся Россию. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в столице Франции состоялась церемония закрытия Олимпийских игр.

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