Синоптик рассказал, в каких частях РФ сохранится холодная погода на этой неделе

Холодная и дождливая погода на этой неделе покинет столицу, однако сохранится на востоке России. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Весь холод сконцентрируется восточнее Волги: Урал, Западная Сибирь. А у нас более-менее тепло будет, 20-25°С устойчиво продержится, может, в отдельные дни температура поднимется до 27°С», — отметил синоптик.

По его словам, теплая погода будет преобладать в Забайкалье и Краснодарском крае. В Магаданской области и на Чукотке наоборот ожидаются холода, заключил специалист.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 12 августа в Москве и области может выпасть до 15 мм осадков. Однако со среды условий для существенных осадков не наблюдается, но местами возможны кратковременные дожди.

Как отмечала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, к концу рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять антициклон — атмосферное давление в этот период вырастет, осадки прекратятся, дневная температура воздуха будет достигать +25°C. Однако ночи будут прохладными, температура составит около +9...+14°C.

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