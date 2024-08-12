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Пьяный сибиряк напал на дошкольника с металлической трубой

В Новосибирске мужчина с металлической трубой напал на четырехлетнего мальчика

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В Новосибирске неадекватный мужчина набросился на дошкольника на улице. Об этом сообщает kp.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Зорге. По словам очевидцев, местный житель в состоянии алкогольного опьянения накинулся с металлической трубой на четырехлетнего мальчика. Агрессора остановил отец ребенка и прохожие. О характере травм, полученных несовершеннолетним, не сообщается. По информации издания, ребенка отправили с родителями в больницу снимать побои.

Дебошира задержали. Им оказался 53-летний горожанин. В полиции решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

До этого в Кировской области мужчина схватил ребенка за волосы и ударил головой о карусель. Атака произошла якобы после того, как мальчик с друзьями продолжительное время дразнили нападавшего.

Ранее неизвестный напал на ребенка возле общежития в Кемерове.

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