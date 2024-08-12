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В Воронежской области приостановили проведение массовых мероприятий

Глава Воронежской области поручил приостановить проведение массовых мероприятий

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил приостановить организацию и проведение массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщается в Telegram-канале местного правительства.

В заявлении отмечается, что данная мера была принята ради обеспечения безопасности граждан.

«Мы такое решение приняли: те массовые мероприятия, которые планировали проводить и у которых мы выступаем организаторами, пока приостанавливаем. Мы не говорим, что их отменяем: возможно, просто по времени подвинем», — сказал глава субъекта.

Он обратился к руководителям отдельных населенных пунктов и муниципалитетов, призвав их также рассмотреть возможность переноса мероприятий с большим количеством участников.

«Если у вас что-то планировалось, вы с нами согласуйте, и мы совместное решение будем принимать», — уточнил Гусев.

9 августа в Краснодарском крае ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. В администрации региона заявили, что этот шаг позволит обеспечить антитеррористическую защищенность и безопасность местных жителей.

Ранее в Курской области из-за атаки украинских войск отменили все массовые мероприятия.

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