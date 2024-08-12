Суд в Казани заочно арестовал политолога Руслана Айсина

Советский районный суд Казани заочно отправил под стражу политолога Руслана Айсина (признан в РФ иностранным агентом). Информация размещена на сайте суда.

В отношении него поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, оно было удовлетворено.

В марте 2023 года министерство юстиции Российской Федерации добавило Айсина в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, Айсин распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых госорганами РФ решениях и проводимой ими политике, высказывался против проведения специальной военной операции.

До этого сообщалось, что Останкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главреда портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Следствие полагает, что журналистка с марта по май 2022 года публично распространяла фейки о российской армии.

Ранее российского журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии.