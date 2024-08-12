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Москвичам рассказали, когда ждать возвращения летнего тепла

Синоптик Позднякова: летнее тепло вернется в Москву в конце недели

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Летнее тепло вернется в Москву к концу недели. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, к концу рабочей недели погоду в столичном регионе будет определять антициклон — атмосферное давление в этот период вырастет, осадки прекратятся, дневная температура воздуха будет достигать +25°C. Однако ночи будут прохладными, температура составит около +9...+14°C, уточнила синоптик.

В начале недели температура воздуха в Москве будет отставать от климатической нормы середины августа на два-три градуса, отметила Позднякова.

«Но нельзя сказать, что будет холодно, — просто прохладно. Еще и за счет того, что ночью температура будет ниже, чем обычно бывает в этих числах. Хотя в целом прохладные ночи характерны для последнего месяца лета — они становятся все длиннее и холоднее», — сказала она.

Синоптик Александр Ильин до этого говорил, что в Москве и области эта неделя началась с прохладной погоды, которая связана с влиянием задержавшегося на Урале циклона. Однако к середине недели в столице ожидается потепление. 12 августа в столице температура воздуха не поднимется выше +19°C, при этом будет ветер порывами до 17 м/с, дождь и гроза.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве начнется «репетиция осени».

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