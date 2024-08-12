В Курской области временно прекратилась подача водоснабжения

Насосная станция Курскводоканала оказалась обесточена из-за сбоя. Об этом сообщает местное издание KurskCity.

Сообщается, что аварийная ситуация уже устранена, а специалисты Курскводоканала заняты увеличением давления на водопроводной насосной станции. Подачу водоснабжения со станции планируют возобновить в течение часа.

До этого сообщалось, что ВСУ заняли 28 населенных пунктов Курской области.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники.

Ранее Путин провел совещание по ситуации в Курской области.