Мужчину, перевозившего тигренка в авто, оштрафовали

Мужчину, в машине которого нашли тигренка, привлекли к административной ответственности. Животное у нарушителя конфисковали. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Мировой судья участка № 444 района Соколиная признал виновным Гурбазаде Эмина Арастуна оглы в причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных и обязал его выплатить штраф в размере 3500 рублей.

В начале августа в салоне иномарки полицейские обнаружили тигренка, которого водитель держал в переноске для животных. Мужчина рассказал, что нашел животное на улице, разрешительных документов на его содержание владелец показать не смог.

До этого сообщалось, что в Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного.

Ранее в центре Москвы возле кафе нашли 1,5-месячного львенка.