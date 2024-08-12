Родителям напомнили о «правиле офисного костюма» в детском саду

Родителям важно помнить, что для ребенка в детском саду действует похожее на взрослое «правило офисного костюма». Об этом в интервью РИАМО сообщила педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Проходив целый день в строгом образе и тесных туфлях, вечером человек стремится надеть свободную одежду и снять обувь. То же происходит с ребенком: вернувшись домой из сада, где нужно соблюдать правила поведения, он расслабляется и может пошалить», — сказала Островская.

По ее словам, детские капризы после посещения дошкольного учреждения являются нормой. Специалист посоветовала реагировать на них снисходительно, стараясь понимать чувства ребенка.

До этого Островская рассказала, как сделать поход в детсад менее тревожным для ребенка. Она порекомендовала заранее рассказать детям про дошкольное учреждение и научить их самостоятельности.

Психолог также отметила, что необходимо обеспечить одинаковый режим дня в детском саду и дома. Кроме того, по ее словам, не стоит оставлять дошкольника в новых условиях сразу надолго, лучше увеличивать время постепенно.

Ранее родителям посоветовали избегать гиперопеки при отправке ребенка в детский сад.