Мэр Белгорода рассказал о восстановлении поврежденных ВСУ домов и квартир

Более 1,3 тыс. домов и квартир в Белгороде, которые получили повреждения в результате атак со стороны украинских войск, находятся в стадии восстановления. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.

Он рассказал, что 12 августа принял участие в оперативном совещании в правительстве Белгородской области и отчитался о ремонте жилых объектов. По словам Демидова, за минувшую неделю в административном центре региона восстановили 416 домов и квартир.

«При этом из-за обстрелов ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») число поврежденных жилых объектов возросло на 244. Таким образом, всего в работе 1 341 жилой объект», — подчеркнул мэр города.

Он добавил, что к работам были привлечены 60 подрядных организаций. Власти намерены завершить восстановление основной части домов и квартир до начала сентября. Объекты, получившие наиболее серьезные повреждения, будут сданы до 15 октября.

Как отметил Демидов, за прошедшую неделю руководство Белгорода подготовило документы о предоставлении компенсаций собственникам 100 поврежденных машин. Тем не менее экспертам-оценщикам еще предстоит осмотреть 191 транспортное средство.

Ранее в Белгородской области назвали примерное число домов, поврежденных ВСУ с начала боевых действий.