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В Ставрополе мужчину посадили за контрабанду взрывных устройств

Жителя Ставрополья отправили в колонию на шесть лет за торговлю гранатами из ДНР

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Ставрополе мужчине вынесли приговор за контрабанду взрывных устройств. Об этом сообщила Южная служба новостей.

По данным УФСБ, в августе 2023 года мужчина продал две ручные гранаты Ф-1, которые в 2022 году привез с территории ДНР

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима и обязал выплатить штраф в 120 тысяч рублей.

До этого полицейские поймали с поличным контрабандистов с четвертью миллиона контрафактных сигарет, ввезенных под видом кондиционеров в Ленобласть.

По версии правоохранительных органов, немаркированную табачную продукцию перевозили в грузовиках с прицепом. Контрафактные сигареты маскировали под кондиционеры. Таким образом, злоумышленники ввезли на территорию России из-за границы не менее 250 тысяч пачек.

Оперативники также обнаружили места хранения немаркированных сигарет в нескольких районах. Из незаконного оборота изъяли более 1,75 млн пачек стоимостью более 60 млн рублей.

Ранее Вьетнам передал РФ подозреваемую в контрабанде наркотиков.

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