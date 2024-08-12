Россиянин напал с битой на людей на детской площадке

Житель Оренбурга пришел с битой на детскую площадку и избирательно избил ею посетителей. Видеозапись случившегося опубликовало издание UTV в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворе 19 по проспекту Братьев Коростелевых. На кадрах видно, как мужчина в белой футболке в сопровождении двух девочек приходит на детскую площадку, в руках оренбуржец держит биту. Сначала агрессор нападает с ней на одного мужчину, затем сразу же — на того, что стоит рядом с ним. При этом все происходит на глазах у детей.

Что предшествовало такой агрессии, не уточняется. Один из пострадавших во время нападения упал и так и остался лежать на земле.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

До этого таксист из-за замечания с битой напал на отца семейства в Новороссийске.

Ранее суд в Москве приговорил к ограничению свободы наехавшую на прохожих нетрезвую женщину.