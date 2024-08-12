Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин напал с битой на людей на детской площадке

В Оренбурге мужчина с битой напал на посетителей детской площадки

close
100%
Кадр из видео/Телеграм-канал «UTV | Оренбург»

Житель Оренбурга пришел с битой на детскую площадку и избирательно избил ею посетителей. Видеозапись случившегося опубликовало издание UTV в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворе 19 по проспекту Братьев Коростелевых. На кадрах видно, как мужчина в белой футболке в сопровождении двух девочек приходит на детскую площадку, в руках оренбуржец держит биту. Сначала агрессор нападает с ней на одного мужчину, затем сразу же — на того, что стоит рядом с ним. При этом все происходит на глазах у детей.

Что предшествовало такой агрессии, не уточняется. Один из пострадавших во время нападения упал и так и остался лежать на земле.

В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

До этого таксист из-за замечания с битой напал на отца семейства в Новороссийске.

Ранее суд в Москве приговорил к ограничению свободы наехавшую на прохожих нетрезвую женщину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами