Россиянам назвали три принципа создания крепкой семьи

Создать и сохранить крепкие семейные отношения поможет следование трем основным принципам. В том числе важно уметь слышать друг друга и обсуждать проблемы, рассказала в пресс-центре НСН Анна Закаидзе.

Согласно первому принципу, нужно не предъявлять претензии, а разговаривать с позиции «я» — объясняя, почему в той или иной ситуации человеку некомфортно.

«Женщины любят, чтобы им сразу давали ответ, мужчинам нужно время, чтобы принять решение. От этого возникают недопонимания, а важен компромисс», — подчеркнула психолог.

Она посоветовала после обсуждения проблемы разойтись на некоторое время, чтобы обдумать все и принять решение.

Второй принцип – умение отдыхать друг от друга и иметь своих друзей, отдельно от партнера. По словам Закаидзе, это очень важно, так как зачастую к разводам приводит усталость после того, как приходится проводить вместе все время 24 на 7.

Третий принцип – это семейные традиции, которые должны передаваться от родителей детям. По словам психолога, их наличие выступает в роли костяка, скрепляющего семью.

Напомним, до этого психолог также сообщила, что в России на сегодняшний день главный триггер разводов семейных пар не финансовые проблемы, а недопонимание. По словам специалиста, для брака представляет опасность ситуация, в которой супруги друг друга не слышат и отказываются понимать, поэтому в подобных ситуациях важна помощь медиатора.

Ранее звезда «Фабрики звезд» сравнила развод с концом света.