ФСБ заявила о задержании в Кургане россиянина, который работал на Минобороны Украины

Управление ФСБ России по Курганской области заявило о задержании 54-летнего мужчины, который сотрудничал с минобороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, россиянин сам вышел на украинских кураторов в соцсетях и предложил сотрудничать. Мужчине давали указание о проведении диверсий на объектах госвласти региона. Однако в марте подозреваемого задержали.

В пресс-службе ведомства пояснили РИА Новости, что мужчина — житель соседнего с Курганской областью региона.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Госизмена». Суд отправил его в СИЗО.

До этого суд в Бурятии приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима по статьям «Госизмена» и «Диверсия». По данным силового ведомства, мужчина поджег релейный шкаф на станции Восточно-Сибирской железной дороги. Утверждается, что его курировали украинские спецслужбы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области женщины едва не сожгли администрацию по заданию мошенников.