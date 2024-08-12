Мясников оценил серьезность проблемы дефицита лекарств от рака и диабета

Российские пациенты пожаловались на нехватку лекарственных препаратов от онкозаболеваний и сахарного диабета. Однако эту проблему можно решить, так как перебои в поставках готовы закрыть дружественные страны, а в России есть свои наработки по выпуску лекарств, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей заслуженный врач России Александр Мясников.

Врач заявил, что российские онкобольные бесплатно обеспечиваются лекарствами, а их рынок достаточно большой.

«Понятно, бывают перебои, но дружественные страны всегда приходят на помощь. Например, в Индии есть полностью все ассортименты, там очень мощная фармакологическая промышленность, азиатские производители очень точно копируют западные аналоги, не отстают от них ни на минуту в месяц», — объяснил Мясников.

Он добавил, что сегодня в лечении вошли моноклональные антитела, а в России с ними работать умеют, поэтому внутренний рынок будет насыщен препаратами. До этого вопрос был в получении патента на выпуск лекарств, однако в критичной ситуации об этом не будет идти и речи, считает доктор. Законодательная база страны, по его словам, позволяет производить лекарства без длительных процедур урегулирования.

Ранее была названа процедура, которая защищает от рецидива рака в течение десяти лет.