Россиянам рассказали о полезных свойствах меда

Мед обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами благодаря полифенольным соединениям, которые входят в его состав. Об этом RuNews24.ru рассказала научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева.

«Свойства меда имеют широкий спектр своего воздействия на организм человека. О свойствах меда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеизма: им лечили, его потребляли в пищу, добавляли в различные блюда и выпечку. На Руси мед ценился на вес золота, потому неудивительно, что так много традиционных продуктов появляется в кухне славян», — сказала эксперт.

По ее словам, этот продукт также обеспечивает защиту от хронического воспаления, способствует профилактике рака, сахарного диабета и атеросклероза. Кроме того, мед применяют в противовирусных и противопаразитарных целях, заключила Чабиева.

Ученые из Иллинойского университета (США) до этого установили, что подслащивание йогурта медом помогает сохранить пробиотические микроорганизмы, способствующие нормальному пищеварению и поддерживающие здоровье кишечника.

Ранее стало известно, можно ли отличить настоящий мед от подделки дома.