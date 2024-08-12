Губернатор Курской области рассказал о порядке эвакуации из Беловского района

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что дал поручения по эвакуации жителей из Беловского района.

«По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение – вывозить жителей. Поручил региональному минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах», — написал он.

По его словам, необходимо оперативно оповестить жителей о возможности выехать из района, даны соответствующие поручения. Подготовлены места в пунктах временного размещения.

До этого глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал жителей к добровольной эвакуации в связи с активностью Воруженных сил Украины (ВСУ). По словам Волобуева, обстановка остается очень напряженной. Тем, кто прибудет в сельсовет села Долгие Буды или в Бушмено в Обоянском районе, обещают предоставить автобусы для эвакуации.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.