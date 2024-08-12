Россиянам рассказали, какие работы службы ЖКХ должны проводить бесплатно

Службы жилищно-коммунального хозяйства должны проводить некоторые виды ремонтных работ в квартирах россиян бесплатно. Это касается в том числе общедомового имущества и систем отопления, объяснил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Общедомовое имущество начинается от магистрального водопровода, а затем идет в дом через стояки, после чего — в квартиры. По словам эксперта, все, что находится до первого соединения с отводящими трубами в квартире, — это ответственность служб ЖКХ и управляющей компании.

«То есть, если прорвало стояк или отвалился кран на ответвлении до входа в вашу квартиру, звоните в управляющую компанию — они обязаны устранить проблему бесплатно», — подчеркнул Бондарь.

То же самое, по его словам, касается систем отопления, поэтому течь или другие проблемы сантехник от УК должен устранить бесплатно.

Распространяется это правило и на газовое оборудование — в зоне ответственности служб ЖКХ находится все, что расположено до запорного крана в квартире, пояснил специалист.

В случае отказа проводить ремонт бесплатно он порекомендовал обратиться в Госжилинспекцию и в систему ГИС ЖКХ. Если и это не помогло, то нужно потребовать выполнения всех работ через суд, обязав также возместить ущерб, который понес владелец квартиры из-за затягивания с ремонтом, заключил Бондарь.

Эксперт ранее рассказал, по каким пунктам в платежках за ЖКХ чаще всего обманывают граждан.