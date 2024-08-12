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Россиянин из ревности обварил подругу кипятком, облил растворителем и пытался сжечь

Житель Бурятии получил семь лет колонии за попытку заживо сжечь подругу

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Закаменском районе Бурятии огласили приговор местному жителю, который приревновал знакомую, облил ее кипятком и растворителем и пытался сжечь. Об этом сообщает пресс-служба суда района.

Как удалось установить и доказать следствию, зимой 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и токсического опьянения, на почве ревности напал на свою знакомую.

Сначала мужчина выплеснул в лицо женщины кипяток, затем схватил бутылку с растворителем, вылил ее содержимое на голову потерпевшей и поджег. Женщина получила ожоги 40% лица и тела.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Коми женщина пыталась сжечь возлюбленного и его новую пассию. Мужчина бросил свою сожительницу и ушел от нее к новой возлюбленной, и тогда отвергнутая россиянка облила бензином и подожгла дом, где спали любовники. После этого поджигательница сбежала. Пара проснулась из-за большого количества дыма и выбежала на улицу.

Ранее россиянин пытался сжечь супругу и двух ее приятелей.

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