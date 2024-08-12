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В Белгородской области установили 180 укрытий для защиты от украинских обстрелов

Гладков: в Белгородской области установили 180 укрытий от обстрелов ВСУ

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Антон Вергун/РИА Новости

В приграничных районах Белгородской области установлено 180 укрытий для защиты граждан при обстрелах со стороны украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, на территории приграничных муниципалитетов области планируется установить 312 таких укрытий. В настоящее время в самых опасных районах установлено 180 укрытий. Из них — 26 в Белгородском районе, 20 — в Красноружском.

До этого беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три хутора в Белгородской области.

11 августа дрон-камикадзе ВСУ атаковал пожарный автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области.

Незадолго до этого сообщалось, что украинский дрон попытался совершить террористическую атаку по Белгородской области, но был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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