Заключенные устроили банкет в мордовской колонии

В одной из исправительных колоний Мордовии, где содержатся опасные преступники, включая иностранных наркодилеров и лидеров этнических группировок, был организован масштабный банкет. На фото, опубликованном «Известиями», видно, что заключенные отмечали праздник с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями.

Издание отмечает, что фото было сделано с помощью видеокамеры в ИК-7. Кадр запечатлен 20 июля 2024 года, и им уже заинтересовались во ФСИН.

«В настоящее время в УФСИН России по Республике Мордовия проводится проверка по фактам, представленным в вашем запросе», – подчеркнули в ведомстве.

В июне в ростовском следственном изоляторе, где заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН, при обысках в камерах были обнаружены телефоны, экстремистские флаги и другие запрещенные предметы.

Ранее в Пермском крае осужденные сломали видеокамеры в колонии и попали в изолятор.