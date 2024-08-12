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Авиакатастрофа в Бразилии могла произойти из-за льда

Reuters: самолет в Бразилии мог упасть из-за льда или отказа двигателя

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Juninho Giugni via Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Авиакатастрофа в Бразилии могла произойти из-за льда на высотах или отказа двигателя. Об этом пишет Reuters.

Турбовинтовой самолет ATR-72 регионального перевозчика Voepass потерпел крушение 9 августа в жилом районе недалеко от Сан-Паулу. На борту никто не выжил.

Следователи обнаружили черный ящик, содержащий голосовые записи и данные о полете. Предварительный отчет ожидается в течение 30 дней, сообщил глава бразильского центра по расследованию авиационных происшествий.

Самолет направлялся в Сан-Паулу из Каскавела, штат Парана, и потерпел крушение около 13:30 по местному времени в Виньедо, примерно в 80 км к северо-западу от Сан-Паулу.

Полет проходил штатно до 1:21 дня, но затем экипаж перестал отвечать на вызовы.

В то же время в сети появилась видеозапись крушения, снятая очевидцами. Авиационные эксперты проанализировали кадры и предположили, что на самолете образовался лед.

Voepass заявил, что лед прогнозировался на высотах, на которых летел самолет, но его количество должно было быть в пределах приемлемого уровня. Бразильский авиационный инженер и следователь по авиакатастрофам Селсу Фариа де Соуза заявил, что, судя по видео, он почти уверен, что причиной катастрофы стал лед.

Самолеты ATR-72 уже испытывали проблемы с обледенением. Так, в 1994 году в американском штате Индиана уже падал такой же пассажирский лайнер, после того как самолет не смог сделать вираж из-за скопления льда. После этого инцидента производитель ATR усовершенствовал свою систему противообледенения.

В 2016 году в Норвегии у ATR-72 возникли проблемы после того, как на самолете скопился лед, но пилот смог восстановить управление.

По словам других экспертов, авиакатастрофы могут быть вызваны множеством факторов. Среди них могут быть лед, отказ двигателя или человеческая ошибка.

Ранее СМИ написали о большем количестве опоздавших на разбившийся в Бразилии самолет.

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