Стало известно о допросе генерала Булгакова по делу о мошенничестве до задержания

Бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова до задержания допрашивали в качестве свидетеля по делу о мошенничестве с поставками оборудования Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Органами предварительного следствия в отношении Булгакова сначала проводилась проверка, о которой он знал», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что после того, как следствие собрало доказательства, было принято решение задержать Булгакова и заключить его под стражу.

Источник добавил, что помещение генерала в СИЗО — обоснованная мера пресечения в данных обстоятельствах.

Согласно декларации о доходах от 2019 года, с которой ознакомилась «Газета.Ru», семья бывшего заместителя министра обороны владеет квартирой площадью 219 кв. м и домом 621,8 кв. м. 27 июля на недвижимость и счета Булгакова наложили обеспечительный арест.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет считает, что он привлек подконтрольную фирму к работам по договору на 250 млн рублей с Военно-медицинской академией им. Кирова в Санкт-Петербурге. Компания провела работы по завышенной стоимости, а субподрядчику был необоснованно перечислен аванс почти в 50 млн руб. Булгаков вину не признает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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