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В Лобне загорелся жилой дом

МЧС: в подмосковной Лобне загорелся жилой дом, двух человек не удалось спасти

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В подмосковной Лобне произошел пожар в жилом доме площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что двух людей не удалось спасти.

Трагедия произошла в Долгопрудненском городском округе, в доме с мансардой.

Пожарные успели спасти шесть человек, среди которых был ребенок. Еще трое пострадавших были госпитализированы.

Прошлой ночью сотрудники МЧС спасли 15 человек из дома в Курске после падения ракеты. Помимо этого, работники ведомства эвакуировали из здания 30 человек. 11 августа сообщалось, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего начался пожар. Возгорание уже удалось ликвидировать. Как уточнили в МЧС, несущие конструкции дома не повреждены. По информации временного исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, число пострадавших в результате падения ракеты на дом в Курске возросло до 13.

Ранее в доме на западе Москвы взорвалась граната.

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