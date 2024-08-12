В центре Петербурга обрушилось перекрытие дома

В историческом центре Санкт-Петербурга на Гороховой улице произошло обрушение перекрытия между четвертым этажом и чердаком в одной из квартир во время ремонтных работ. Об этом пишет РИА Новости.

По информации администрации Центрального района, никто не пострадал.

«По адресу улица Гороховая, дом 46 при проведении ремонтных работ собственниками в одной из квартир произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым этажом и чердачным помещением», — сообщили районные власти в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают специалисты управляющей компании и МЧС России. Также прибыл исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Александр Векслер для координации действий профильных служб.

Неделю назад в Выборге женщина чудом осталась жива после обрушения перекрытия в подъезде. Инцидент произошел в старом доме, расположенном на улице Водной Заставы. По словам квартиросъемщицы, за несколько секунд до ЧП в этом месте проходила ее соседка, которая чудом уцелела.

Женщина отметила, что обрушение произошло из-за течи в потолке, о которой она неоднократно оставляла заявки в компанию, обслуживающую дом, а также в жилищный комитет и городскую администрацию.

Ранее в российской школе потолок обрушился на детей посреди урока.