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Катер вспорол живот девушке на одном из курортов Краснодарского края

Катер разрезал живот туристке на одном из пляжей поселка Лоо в Сочи

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FotograFFF/Shutterstock

Туристка пострадала от катера на пляже поселка Лоо в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи News» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел вечером 11 августа.

«Катер поплыл по зоне купания и девушке разрезало бок, кишки наружу», — сказал автор видео, которое опубликовал канал.

Врачи скорой помощи увезли пострадавшую в больницу. В каком состоянии она находится — неизвестно. Официального подтверждения информации по данному происшествию пока нет.

10 августа МВД сообщило, что в Петербурге катер натолкнулся на крепления швартовых бочек крейсера «Аврора», который установлен на вечную стоянку на набережной реки Нева. Музейный объект не пострадал, также не было допущено разлива нефти. Известно, что катером управлял 45-летний местный житель, который скрылся с места происшествия.

30 июня в Ленобласти на реке Неве столкнулись гидроцикл с двумя людьми и катер. Последний после аварии скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадал один из пассажиров гидроцикла.

Ранее в США кит прыгнул на лодку человеком и перевернул ее.

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