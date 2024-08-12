Самолет польской авиакомпании из-за сообщения о бомбе вернулся в Варшаву

Летевший из Варшавы в американский Ньюарк самолет польской авиакомпании LOT из-за ложного сообщения о бомбе вернулся в столицу Польши. Об этом, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании и полицию, сообщает агентство PAP.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Ньюарк Либерти, расположенном в 24 км от Нью-Йорка. Однако после того, как экипаж воздушного судна получил сообщение о нахождении на борту бомбы, командир в соответствии с имеющейся процедурой принял решение о возвращении в Варшаву.

После приземления самолета все пассажиры срочно его покинули. Польская полиция за ложное предупреждение о наличии на борту бомбы задержала восемь человек в возрасте от 23 до 60 лет.

До этого аэропорт Владивостока эвакуировали из-за сработавшего сигнала тревоги.

27 июля международный аэропорт Кишинева приостановил работу из-за сообщения о бомбе.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга произошла паника.