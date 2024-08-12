Эксперт рассказал, как отличить законный проект в крипте от пирамиды

В современном мире криптовалют, который обещает огромные возможности и высокую доходность, скрывается множество опасностей. Среди них особенно выделяются пирамидальные схемы, которые могут стать настоящей ловушкой для неопытных инвесторов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Макаровский — эксперт в области криптовалют и блокчейна, специализирующийся на аналитике и выявлении мошеннических схем.

Он перечислил признаки пирамидальных схем в криптовалютах.

«Одним из самых явных признаков пирамидальной схемы является обещание высокой доходности без риска. Если проект гарантирует вам фиксированный доход независимо от рыночной ситуации, стоит насторожиться. Надежные компании не могут гарантировать доход, особенно в такой волатильной сфере, как криптовалюты», — сказал эксперт.

Также, если проект предлагает запутанную схему инвестирования, которая скрывает настоящие финансовые потоки, это может быть сигналом о мошенничестве. Должна быть предоставлена четкая и понятная информация о том, как устроены процессы, генерирующие прибыль. Необходимы объективные доказательства, доступные для анализа.

«Пирамидальные схемы часто делают акцент на привлечении новых участников. Если проект предлагает вознаграждения за привлечение новых инвесторов и делает это своим основным источником дохода, то в 95% случаев это финансовая пирамида», — отметил он.

Также проверка наличия реального продукта или услуги является важным шагом при оценке проекта. Если основная цель компании — привлечение инвестиций, а не развитие реальных продуктов, это серьезный повод для сомнений.

«Перед тем как инвестировать в криптовалютный проект, проведите собственное исследование. Изучите наличие документов, оцените команду разработчиков, обратите внимание на бизнес-партнеров. Чем больше прозрачности — тем меньше рисков», — подчеркнул Макаровский.

Помимо этого, советуйтесь с опытными участниками рынка. Мнения профессионалов могут помочь вам выявить слабые места в проекте или, наоборот, подтвердить его надежность. Проконсультируйтесь со специалистами, занимающимися разбором и аналитикой инвестиционных компаний.

«Мошенники часто используют тактику давления, заставляя вас принимать решение в кратчайшие сроки. Не позволяйте эмоциям брать верх и принимайте взвешенные решения. Если вас торопят — это тревожный сигнал и попытка манипуляции вами. Придерживайтесь правила: если торопят, значит скоро закроются», — сказал он.

Эксперт добавил, что криптовалюты — это мир новых возможностей, но и больших рисков. Пирамидальные схемы продолжают находить жертв среди неопытных инвесторов, обещая золотые горы. Однако, следуя простым правилам безопасности и здравого смысла, вы можете обезопасить себя от участия в таких проектах и сделать инвестиции в криптовалюты максимально безопасными.

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