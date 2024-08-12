Названы самые популярные заготовки россиян

Заготовки помогают экономить в среднем до 180 тысяч рублей в год на закупках еды. Это показало исследование кулинарной онлайн-школы Welldone, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

3 из 4 опрошенных отметили, что благодаря заготовкам расходы на еду уменьшились. В ходе исследования выяснили, что начав делать заготовки, опрошенные стали тратить в 2,5 раза меньше денег на еду вне дома. Свыше 35% человек сократили расходы на еду до 5 000 рублей в месяц, 24% — на 5-10 тысяч рублей в месяц, а у 13% ежемесячная экономия более существенная — от 10 до 30 тысяч рублей. Экономия на закупку продуктов в рамках года составляет от 60 тысяч до 360 тысяч рублей.

Исследование также показало, что внедрение системы заготовок помогает не только сэкономить деньги, но и значительно сократить время, затрачиваемое на приготовление пищи, что отмечает 87% респондентов. Благодаря заготовкам участники опроса в среднем экономят 3-4 часа в неделю на приготовлении еды (39,31%), в месяц — до 16 часов. А 7,9% студентов начинают экономить даже более 8 часов в неделю, то есть около 30 часов в месяц. При этом среднее время, которое респонденты тратят на то, чтобы сделать заготовки — от 4 до 6 часов в месяц.

В топ-3 любимых заготовок вошли бульон (у более половины респондентов), сырники (42,43%) и полуфабрикаты из курицы (38,86%) — филе, шницели, котлеты, колбаски, фрикадельки, ножки и крылья в различных соусах. Также популярностью пользуются заготовки из мяса (22,72%), такие как ростбиф, буженина, томленая говядина, маринованное мясо, и заготовки из рыбы (22,61%) — стейки-бабочки, слабосоленая рыба, тефтели, риет. На базе этих заготовок студенты собирают завтраки, обеды и ужины как в ресторане за 10-15 минут.

«Люди тратят много времени, нервов и денег в попытках придумать, что же им приготовить и какие продукты для этого нужно приобрести. При этом неспроста еду в ресторане подают за 5-15 минут — на профессиональных кухнях всегда делают заготовки в больших объемах. Если внедрить эти же принципы дома, то готовить станет проще и гораздо быстрее», — прокомментировала Мария Шелушенко, сооснователь кулинарной онлайн-школы Welldone.

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