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В ЛНР захоронили бойцов, погибших в зоне СВО

В ЛНР с почестями захоронили бойцов, погибших при выполнении задач в зоне СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Останки участников специальной военной операции захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске. Церемония была проведена со всеми воинскими почестями, пишет РИА Новости.

Мероприятие организовали Военная комендатура Луганской народной республики (ЛНР) и Следственный комитет (СК) России по ЛНР. На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, а также представители правоохранительных органов республики.

По словам Сороки, павшие герои отдали жизни за всех нас и за наше будущее. Она отметила, что Донбасс и Россия не только защищают свою землю, но и весь мир.

«Против нас воюют не просто силы Украины, НАТО и Европы, а силы зла, которые пытаются изменить мир в худшую сторону», — подчеркнула она.

По словам помощника руководителя управления СК России по ЛНР Елены Марковской, следователи проведут экспертизу обнаруженных останков, чтобы установить имена всех героев.

До этого в Луганске прошла церемония захоронения 20 неизвестных солдат, которые погибли в ходе выполнения боевых задач на СВО в ЛНР.

Ранее супруга Героя России обнаружила дневник, в котором боец рассуждал о своем долге.

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