В Курской области приостановят начисления платы за ЖКХ в ряде районов

Власти Курской области заявили, что оперштабом принято решение о приостановке с августа начисления платы за ЖКХ в ряде районов региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение было принято в связи с введением на территории региона режима контртеррористической операции, отметили в правительстве области.

Мера распространяется на Суджанский, Беловский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский, Глушковский, Большесолдатский и Льговский районы. Также начисление платы по ЖКХ приостановят в городе Льгове.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов обсудил с замминистра обороны России Андреем Булыгой обстановку в регионе и попытки продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Минздраве рассказали о лечении пострадавших при обстрелах в Курской области.