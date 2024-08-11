Москалькова попросила главу МЧС позаботиться о двух курских семьях

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова во время встречи с эвакуированными из Курской области позвонила главе МЧС России Александру Куренкову и попросила его позаботиться о двух семьях, которые на личном транспорте едут из Курска в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что к Москальковой обратилась жительница Курской области, которая рассказала о семьях.

С просьбой о помощи омбудсмен обратилась к главе МЧС, которого также поблагодарила за помощь аппарату уполномоченного по правам человека в РФ.

До этого Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками на Курскую область.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На шестой день с начала атаки украинских войск МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности 1350 военных и более 200 единиц техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в министерстве.

Ранее в Британии заявили о провале ВСУ в Курской области.