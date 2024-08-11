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Три школьницы без вести пропали возле реки в Якутии

В Якутии три школьницы без вести пропали возле реки Лены

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Якутии без вести пропали три девочки, их вещи нашли у реки. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел в Булунском районе на участке Кюп-Сарай ниже села Кюсюр. Находившиеся там школьницы, двоим из которых по 13 лет, а третьей 16 лет, пропали без вести.

Позже вещи пропавших школьниц обнаружили на рыболовном участке Кюп-Сарай возле реки Лены примерно на 20 километров ниже села Кюсюр.

Родственники девочек в количестве шести человек организовали поисковые работы в месте пропажи школьниц. На место также направилась водолазная группа региональных спасателей с необходимым оборудованием.

До этого в Башкирии спасли двоих детей, которые заблудились в лесу и провели там всю ночь. Два мальчика в возрасте 12 и 13 лет 10 августа ушли за грибами в Иглинском районе и не вернулись домой.

Ранее МВД увеличило вознаграждение за сведения о пропавших в Псковской области детях.

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