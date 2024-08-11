Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии восстановили подачу электричества

Жителям Бурятии восстановили подачу электричества

close
100%
Shutterstock

Жителям Бурятии восстановили подачу электричества. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

«Электроснабжение всем потребителям восстановлено», — говорится в сообщении.

11 августа сообщалось, что более 120 тысяч жителей в 156 населенных пунктах Бурятии остались без электричества. Как уточнил глава республики Алексей Цыденов, сработала противоаварийная автоматика, из-за чего и произошел блэкаут.

До этого сообщалось, что часть жителей города Шебекино и несколько сел Шебекинского округа Белгородской области остались без электричества. Произошло аварийное отключение электроэнергии.

Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, без света частично остался город Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное.

Ранее в Курской области произошли отключения электричества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами