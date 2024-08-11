В Бурятии восстановили подачу электричества

Жителям Бурятии восстановили подачу электричества. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

«Электроснабжение всем потребителям восстановлено», — говорится в сообщении.

11 августа сообщалось, что более 120 тысяч жителей в 156 населенных пунктах Бурятии остались без электричества. Как уточнил глава республики Алексей Цыденов, сработала противоаварийная автоматика, из-за чего и произошел блэкаут.

До этого сообщалось, что часть жителей города Шебекино и несколько сел Шебекинского округа Белгородской области остались без электричества. Произошло аварийное отключение электроэнергии.

Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, без света частично остался город Шебекино, а также села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное.

Ранее в Курской области произошли отключения электричества.