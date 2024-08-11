В Суздале прошла фолк-опера «Это – Суздаль!», поставленная в рамках 1000-летия Суздаля, сообщает пресс-служба мероприятия.

Отмечается, что в прологе фолк-оперы выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов – мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря под руководством Антона Пахомова, а также Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.

Как уточнили организаторы, фолк-опера была вдохновлена тысячелетней историей древнего русского города Суздаль и историями его выдающихся жителей. Ведущим фолк-оперы стал российский артист Алексей Розин.

Текст оперы стилизован под традиции сказительства древней Руси. Кроме того, он написан в стихах.

«Это современный взгляд, перерождение / переосмысление «Сказа про Федота – стрельца» – микс древнерусских фольклорных мотивов, классической поэзии и рэпа. В опере также присутствуют вставки на древнерусском языке», — говорится в сообщении.

Представление вплетено в масштабное музыкальное действие. При этом специально для шоу написан уникальный саундтрек, сочетающий мотивы русской фольклорной музыки с элементами кино-симфонической традиции.

Также для фолк-оперы был сформирован уникальный оркестр из выдающихся музыкантов, включающий как исполнителей на народных инструментах, так и музыкантов симфонического оркестра.

Отмечается, что сцена была интегрирована в историческое архитектурное пространство Суздальского Кремля. При этом оркестр и хор стали частью сценической композиции, а основными элементами оформления послужили две вертикальные многоярусные конструкции, расположенные по бокам центральной сцены.

«Главная особенность шоу, основа его сценографии – это масштабный видеомэппинг и зрелищное световое шоу. Используя стены Собора Рождества Пресвятой Богородицы и прилегающих зданий в качестве «холста», были созданы впечатляющие образы для визуального сопровождения шоу», — говорится в сообщении.

Так, благодаря 3D графике, основанной на архивных документах, чертежах и исторических эскизах был воссоздан не только облик старинного Суздаля, но и атмосфера всех его эпох.