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Между Белгородом и Москвой назначили дополнительные поезда

ФПК назначила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой

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Shutterstock/JetKat

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила новые поезда между Белгородом и Москвой. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Новый рейс №220 Белгород — Москва будет курсировать ежедневно с 12 по 16 августа. Отправление из Белгорода назначено в 01:36 мск, а прибытие в Москву в 16:43.

Поезд №742 «Ласточка» Белгород — Москва отправлением 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода проследует 10-вагонным составом вместо пятивагонного. Он будет курсировать ежедневно до 30 августа.

Согласно сообщению ФПК, билеты на дополнительные поезда из Белгорода уже в продаже. Цены на них фиксированные.

До этого Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать в сообщении с Курском.

В ночь на 11 августа территории Белгородской области дважды объявлялась ракетная опасность.

Этой же ночью ракетная опасность была объявлена в Курской области, где в настоящее время продолжаются боевые действия с украинскими войсками после прорыва границы 6 августа. В Курске в результате работы систем противовоздушной обороны одна из перехваченных ракет упала на жилой дом. В результате пострадали 13 человек.

Ранее выросло число пострадавших в результате обстрела Шебекино.

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