Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студентам грозит до 12 лет колонии после массовой драки в Нижегородской области

В Нижегородской области студентам после массовой драки грозит до 12 лет колонии

В Нижегородской области задержали студентов, устроивших массовую драку у здания администрации. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Telegram-канал «Балахна Live».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел около двух месяцев назад на территории Балахнинского района. Во время массовой драки студентов возле городской администрации несколько граждан получили тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска установили личности участников потасовки и задержали их. Их допросили и заключили под стражу. Отмечается, что теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

До этого в московском парке произошла массовая драка с поножовщиной. Все началось с того, что мужчина сделал замечание незнакомцу, который захотел в туалет и решил помочиться поблизости от футбольной площадки.

Ранее конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами