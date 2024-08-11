Студентам грозит до 12 лет колонии после массовой драки в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали студентов, устроивших массовую драку у здания администрации. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает Telegram-канал «Балахна Live».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел около двух месяцев назад на территории Балахнинского района. Во время массовой драки студентов возле городской администрации несколько граждан получили тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска установили личности участников потасовки и задержали их. Их допросили и заключили под стражу. Отмечается, что теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

До этого в московском парке произошла массовая драка с поножовщиной. Все началось с того, что мужчина сделал замечание незнакомцу, который захотел в туалет и решил помочиться поблизости от футбольной площадки.

Ранее конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной.