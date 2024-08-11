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В Курске формируют список пострадавших в девятиэтажке

Власти Курска формируют список пострадавших в девятиэтажке после падения ракеты

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Илья Питалев/РИА Новости

Власти Курска начали формировать списки жителей девятиэтажного дома в Железнодорожном округе, которые пострадали в результате падения обломков ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пресс-служба администрации города сообщила в своем Telegram-канале.

«Формируются списки жителей дома, пострадавших при атаке ВСУ для оказания помощи... создана специальная комиссия, которая... работает на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты оценят масштабы случившегося. Жильцам данного дома было предложено разместиться в пункте временного размещения, однако, отмечается, что они решили направиться к родственникам.

В ночь на воскресенье, 11 августа, Курск подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Сбитая ракета упала на многоэтажный жилой дом в Железнодорожном округе. В результате падение были разбиты стекла, сгорели автомобили. 13 жителей получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе в данный момент продолжается эвакуация и усиливаются меры безопасности.

Ранее в Минобороны заявили, что над пятью российскими регионами за ночь сбили 35 БПЛА.

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