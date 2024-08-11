Гладков рассказал о самостоятельной эвакуации жителей Красной Яруги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел ночью покинули свои дома, несмотря на то, что необходимости в этом не было.

«Тревожная ночь для жителей Краснояружского района... Большое количество жителей Красной Яруги и близлежащих сел приняли самостоятельное решение временно покинуть свои дома», — заявил он.

По его словам, власти были на связи с военными, и необходимости в эвакуации не было. При этом Гладков допустил, что решение, принятое людьми, было обосновано правильно, и выразил надежду, что они уже вернулись в свои дома.

Он подчеркнул, что все необходимые меры по эвакуации будут приниматься своевременно.

До этого Гладков заявил, что украинские дроны атаковали сразу четыре населенных пункта в Белгородской области. По его словам, одной из целей Вооруженных сил Украины стал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе. Здесь под удар попал инфраструктурный объект, на территории которого были повреждены навес и один легковой автомобиль.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.