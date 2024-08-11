В Краснодарском крае отец несколько месяцев насиловал двух дочерей

В Абинском районе Краснодарского края огласили приговор местному жителю, который несколько месяцев насиловал двух дочерей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в период с декабря 2015 по февраль 2016 года, а также с июня по август 2023 и в декабре 2023 года, отец неоднократно домогался и подвергал сексуальному насилию двух несовершеннолетних дочерей.

Суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы с обязательным амбулаторным лечением и наблюдением у психиатра, а также ограничением свободы на 1,5 года. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на срок 15 лет. Основное наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что на Кубани наказали мать и ее сожителя за развращение несовершеннолетней дочери. Оба обвиняемых проходили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ. Суд признал краснодарцев виновными и приговорил их к лишению свободы, матери потерпевшей назначили наказание на срок 18 лет. Ее партнер отправится в колонию на 17 лет. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.

Ранее в Володарске сожитель матери приставал к двум падчерицам.