В Красноярском крае немую шестилетнюю девочку нашли в болоте

В Сухобузимском районе Красноярского края успешно завершились поиски пропавшей накануне немой девочки. Об этом сообщает портал «Красноярский рабочий».

Сообщение о пропаже шестилетнего ребенка поступило в правоохранительные органы вечером 9 августа, жительница поселка Большие Пруды рассказала, что ее дочь ушла гулять и не вернулась домой, женщина отметила, что девочка не разговаривает.

Пропавшую искали 250 человек, были задействованы кинологи, а также техника для осмотра территории с воздуха. Напуганного ребенка нашли в полутора километрах от места исчезновения, девочка по пояс стояла в болоте. Несовершеннолетнюю эвакуировали, ей оказали первую помощь и вернули законным представителям.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском сотрудник ГАИ нашел на улице двухлетнего ребенка без обуви. Девочка сбежала из дома, пока мать была на работе. Ребенка передали дежурному наряду полиции и поместили в социальное учреждение, в течение нескольких часов удалось разыскать ее мать.

Ранее в Кузбассе семилетний мальчик вышел из дома с самокатом и пропал.