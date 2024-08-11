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Экс-аналитик ЦРУ объяснил слова Рейгана о «начале бомбардировки России»

Робертс: Рейган пошутил о бомбежке СССР, а журналисты не поняли

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Dennis Cook/AP

Слова бывшего президента США Рональда Рейгана о «начале бомбардировки России» в 1984 году были попыткой экс-главы Белого дома развлечь советников и посмеяться над журналистами. Об этом РИА Новости заявил работавший в администрации помощником министра финансов Пол Крейг Робертс.

«Ожидая радиотрансляции, Рейган развлекал своих помощников и журналистов, подшучивая над тем, каким его рисовали либералы — человеком с жесткой линией в отношении Советов (СССР. — «Газета.Ru»)», — заявил собеседник агентства.

Робертс отметил, что вместо того, чтобы принять шутку на свой счет, либеральные СМИ сказали: «Видите, мы предупреждали, Рейган опасен». По мнению экс-помощника министра финансов, исторически эпизод сорокалетней давности был незначителен.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Филип Жиральди также заявил агентству, что Рейган «пошутил», поскольку даже якобы не знал о работающем микрофоне. Эксперт отметил, что история является важным уроком для всех мировых лидеров, которым «следует взвешивать слова», прежде, чем говорить их.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 40 лет назад. Рейган, проверяя микрофон к своему еженедельному обращению к нации, пошутил: «Мои дорогие американцы, я с удовольствием сообщаю, что подписал норму, которая навсегда объявит Россию вне закона. Мы начнем бомбить через пять минут».

В результате эта шутка стала мировым позором, когда ее обнародовали журналисты. После этого случая Рейгана клеймили «безответственным стариком» и «ядерным ковбоем».

Ранее сообщалось, что Рейган «вертится в гробу» из-за позиции Республиканской партии США по Украине.

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