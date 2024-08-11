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Британских врачей обязали спрашивать наличие беременности у мужчин

Telegraph: медикам в Британии поручили спрашивать мужчин о наличии беременности

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Shutterstock

Рентгенологам в Великобритании поручили спрашивать всех пациентов о наличии у них беременности перед проведением рентгеновского исследования независимо от половой принадлежности. Об этом пишет газета Telegraph.

По данным газеты, рентгенологи будут обязаны проверять наличие беременности всех пациентов в возрасте от 12 до 55 лет, независимо от их пола.

Издание уточняет, что причиной создания нового руководства для врачей стал инцидент, когда мужчине-трансгендеру, не знавшему о своей беременности, провели компьютерную томографию.

Отмечается, что излучение от рентгеновских снимков, КТ и МРТ, а также при лечении рака может быть опасным для нерожденных детей.

Сотрудники Национальной системы здравоохранения заявили, что эти новые требования вызвали среди пациентов замешательство и гнев.

Выступающие против такой меры сотрудники заявили, что новые правила являются «унизительными» для пациентов, а также призвали трасты Национальной системы здравоохранения «вернуться к здравому смыслу».

Ранее писательница Джоан Роулинг снова высказалась о трансгендерах.

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