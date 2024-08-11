В Петербурге мужчина выстрелил в соседку через глазок входной двери

На севере Петербурга конфликт между соседями закончился стрельбой, пострадала девушка, которой выстрелили в глаз через глазок входной двери. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по проспекту Культуры, с заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Девушка рассказала, что в ночь на 10 августа употребляла у себя дома спиртные напитки.

Около двух часов ночи, к ее двери подошел сосед снизу и выкрутил дверной глазок. Россиянка подошла к двери, мужчина засунул в отверстие газовый пистолет и выстрелил девушке в левый глаз.

Пострадавшая вызвала скорую помощь. По ее словам, мужчина регулярно устраивает с ней ссоры. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что житель Волгограда открыл стрельбу по жене и соседу. Инцидент произошел в Ворошиловском районе в одном из частных домов, стрельба могла начаться на фоне ревности. Злоумышленник задержан. Сотрудники СК устанавливают детали произошедшего.

Ранее петербуржец выстрелил из самодельной рогатки девушке в лицо и сломал ей нос.