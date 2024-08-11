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Эскалатор поломался на водопаде Дэтянь, есть погибший

В Китае при поломке эскалатора на водопаде Дэтянь погиб один человек

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Matt Slocum/AP

На водопаде Дэтянь на юге Китая сломался туристический эскалатор, в результате чего погиб один человек, еще 60 пострадали. Об этом сообщила в социальной сети WeChat администрация парка, передает РИА Новости.

«По состоянию на 18:30 в результате инцидента погиб один турист, еще 60 туристов получили ранения, из них — один тяжелое, остальные 59 легкие», — говорится в сообщении.

У эскалатора, который называют «Волшебный ковер» и используют для обзора водопада, отказало оборудование, заявили в администрации.

На место происшествия немедленно прибыли спасательные и пожарные службы, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В июле люлька с рабочими упала в воду во время ремонта моста в Нижнем Новгороде.

В июне МЧС сообщало, что спасатели сняли с остановившегося колеса обозрения в Нефтекамске шесть человек.

Ранее туристы застряли на канатной дороге в «Розе Хутор».

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