Эскалатор поломался на водопаде Дэтянь, есть погибший

На водопаде Дэтянь на юге Китая сломался туристический эскалатор, в результате чего погиб один человек, еще 60 пострадали. Об этом сообщила в социальной сети WeChat администрация парка, передает РИА Новости.

«По состоянию на 18:30 в результате инцидента погиб один турист, еще 60 туристов получили ранения, из них — один тяжелое, остальные 59 легкие», — говорится в сообщении.

У эскалатора, который называют «Волшебный ковер» и используют для обзора водопада, отказало оборудование, заявили в администрации.

На место происшествия немедленно прибыли спасательные и пожарные службы, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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